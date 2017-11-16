Нацбанк работает над обновлением дизайна гривень

Национальный банк постоянно работает над совершенствованием дизайна всего ряда банкнот и монет национальной денежной единицы Украины гривни.

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«Национальный банк постоянно работает над совершенствованием дизайна банкнот и монет, - сообщил журналистам директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко. - Вы знаете, что мы недавно начали замену банкнот крупных номиналов: 100 гривень образца 2014 года и 500 гривень образца 2015. Безусловно, мы работаем над обновлением дизайна всего ряда».

Представитель НБУ не стал озвучивать конкретных планов по выпуску банкнот нового образца или нового номинала, но пообещал, что о выпуске новых банкнот общество узнает заблаговременно.

«Как только правление Национального банка примет решение о введении в обращение банкноты высшего номинала, об этом будет сообщено заблаговременно», - добавил он.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.

Национальный банк выпустил в обращение новые банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года с 9 марта 2015 года, новые банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года – с 11 апреля 2016 года.