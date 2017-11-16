Президент Всемирного банка на смотринах. Что он увидел в Украине?

Украину с официальным визитом посетил президент Группы Всемирного банка Джим Йонг Ким. Это – значимое событие, ведь в последний раз президент одного из самых влиятельных мировых финансовых институтов, который и носит соответствующее название – Всемирный банк – посещал нашу страну 15 лет назад.

Ответ на вопрос «почему именно сейчас», кажется очевидным. С одной стороны, Всемирный банк за последние несколько лет профинансировал в Украине проекты почти на 5 млрд долларов, что значительно превышает квоту страны. И большую часть средств придется возвращать. С другой стороны, прогресс согласованных с основными финансовыми партнерами реформ в Украине по нескольким ключевым направлениям замедлился - законопроект о приватизации принят лишь в первом чтении, земельная реформа из-за противодействия популистов и аграрного лобби отложена на неопределенный срок, антикоррупционный суд пока создают больше на словах, а корректировка тарифов на газ согласно импортному паритету отложена.

Глава ВБ был весьма дипломатичен, заявив о беспрецедентном для Украины темпе реформ за последние года.

Свою первую встречу на украинской земле Джим Йонг Ким провел с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Глава ВБ был весьма дипломатичен, заявив о беспрецедентном для Украины темпе реформ за последние года. Банкир также заверил, что «верит» в способность президента и премьер-министра возглавлять процесс реформ в Украине и ускорять их во благо граждан. В рамках этого реформирования глава Всемирного банка особо отметил необходимость оперативного создания в нашей стране антикоррупционного суда. По мнению Джим Йонг Кима, внедрение этого института в антикоррупционную инфраструктуру Украины будет решающим для многих инвесторов в процессе принятия решения о вложении в украинские активы.

Глава ВБ также напомнил, что создание суда является обязательством страны для продолжения сотрудничества со своим другим ключевым финансовым партнером -Международным валютным фондом. Кроме того, президент финансовой организации подчеркнул важность проведения в Украине земельной реформы, которая бы позволила создать рынок земель сельскохозяйственного назначения и, тем самым, ускорить экономический рост.

В ходе встречи президент ВБ коснулся и вопроса пенсионной реформы, заявив, что ее принятие было «отважным шагом» украинских властей. Однако, выразив принципиальную поддержку реформе, Джим Йонг Ким все же отметил, что правки, внесенные в текст законопроекта перед его принятием, не находят понимания во Всемирном банке, и «лучше бы их не было».

В завершение визита Джим Йонг Ким высказал уверенность в том, что земельная, антикоррупционная, медицинская и пенсионная реформы обеспечат Украине «светлое будущее».

На встрече с президентом Украины Петром Порошенко глава Всемирного банка, среди других поднимавшихся вопросов, выразил готовность поддержать проведение медицинской реформы, включая экспертную и финансовую помощь.

В завершение визита Джим Йонг Ким высказал уверенность в том, что земельная, антикоррупционная, медицинская и пенсионная реформы обеспечат Украине «светлое будущее».

Но при этом президент ВБ признал, что так и не услышал от украинских властей конкретных сроков создания антикоррупционного суда – краеугольного камня продолжения финансовой поддержки со стороны МВФ, а соответственно, и других финансовых партнеров. Не услышал Джим Йонг Ким и конкретики по земельной реформе.

Тем не менее, во Всемирном банке сообщили, что не видят препятствий для предоставления Украине кредита на закупку газа в размере 500 млн долларов в связи с отсутствием независимого наблюдательного совета в госхолдинге «Нафтогаз Украины». Также Джим Йонг Ким сообщил о готовности банка финансово поддержать земельную и медицинскую реформу в стране. И, пожалуй, это исчерпывающий перечень конкретики, публично прозвучавшей в ходе визита.

Таким образом, приезд главы ВБ в большей степени выглядел, как попытка понять, что за люди управляют страной, в которую этот финансовый институт за последние годы вложил 5 миллиардов долларов. А также, как сверка часов перед составлением финансовых планов на следующий год – стоит ли от Украины ожидать реформ, и, соответственно, увеличивать поддержку, либо дополнительные средства больше пригодятся на других направлениях.

Нет сомнения, что отсутствие конкретных сроков проведения необходимых реформ размывает перспективы международной финансовой поддержки Украины. Ведь, по словам Джим Йонг Кима, Всемирный банк рассматривает возможность увеличения финансирования проектов в Украине, но совместно с МВФ, и вряд ли готов бежать «впереди паровоза», выделяя средства без выполнения украинскими властями соответствующих обязательств.

В условиях же, когда Украина к 2020 году должна справится с долговой нагрузкой в 40 млрд долл., альтернатив сотрудничеству с международными финансовыми организациями у нашей страны практически нет.

Таким образом, архитектура внешней финансовой поддержки нашей страны плотно связана с оценками МВФ. Одобрение Фондом темпов украинских реформ включает «зеленый свет» остальным донорам и кредиторам. Но, по всей видимости, «зеленый» вряд ли загорится как минимум до весны следующего года. К тому времени украинские власти должны будут привести цены на газ в соответствие с утвержденной формулой импортного паритета, а также принять законы о создании антикоррупционного суда и прозрачной приватизации. При этом земельная реформа снята с повестки следующего пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ, однако на ее проведении, как мы увидели, настаивает Всемирный банк, который видит в создании рынка сельхозземель ключевую точку роста экономики страны. Нет сомнения, что земельная реформа рано или поздно станет обязательным условием продолжения сотрудничества и с МВФ.

В условиях же, когда Украина к 2020 году должна справится с долговой нагрузкой в 40 млрд долл., альтернатив сотрудничеству с международными финансовыми организациями у нашей страны практически нет. Ведь выходить на рынок внешних заимствований в подобном объеме страна пока не в состоянии - ставка составляет 7-8% годовых, что для Украины слишком дорого в условиях, когда внешних долг приближается к 90% ВВП, а его обслуживание уже обходится приблизительно в 10% ВВП.

При этом в согласованных реформах нет ничего экстраординарного. Через подобные трансформации прошли все соседи Украины, выбравшие путь прогресса, болезненных, но необходимых реформ и интеграции в европейские структуры. Результат на лицо, к примеру, экономика соседней Польши с населением в 38 миллионов в четыре раза больше нашей, а Украина до сих пор не может достигнуть уровня ВВП 1990 года.

Без ускорения экономических реформ, а также соответствующей финансовой поддержки от международных финансовых институтов светлое будущее, которое пророчит Украине президент Всемирного банка, может так и не наступить.

Максим Шевченко