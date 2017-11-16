У Альфа-Банк Украина появился новый акционер

Международный инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн), созданный одним из крупнейших австрийских бизнесменов с интересами в финансовом секторе и промышленном производстве Мартином Шлаффом, вошел в состав акционеров «Альфа-Банка» (Украина) с долей 9,9%.

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Как сообщила пресс-служба банка, сделка проведена в полном соответствии с законодательными и регуляторными нормами Украины, и с вхождением нового акционера основными конечными владельцами банка стали: MSP Stiftung – 9,9%, Михаил Фридман – 29,62%, Герман Хан – 18,89%, Алексей Кузьмичев – 14,7% и Петр Авен – 11,17%.

Банк отметил, что фонд MSP Stiftung является совладельцем банка Sigma Kreditbank AG (Лихтенштейн), специализирующегося в розничном кредитовании. Также фонд владеет почти 25% акций компании RHI Magnesita NV, глобального производителя высококачественных огнеупорных изделий, используемых в высокотемпературных промышленных процессах.

Также сообщается, что по результатам сделки и после согласования с контролирующими органами Украины главой наблюдательного совета «Альфа-Банка» (Украина) станет австрийский банкир Мартин Шведлер, при этом Петр Авен, в настоящее время возглавляющий набсовет, останется в его составе.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.