В Нацбанке говорят, что исчезновение 1, 2, 5 и 25 копеек не повлияет на цены (видео)

Применение предложенного Национальным банком Украины механизма округления суммы покупки за наличные с прекращением чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек не окажет влияния на инфляцию в нашей стране.

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Об этом сообщил журналистам заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, комментируя соответствующий проект решения регулятора.

«Мы считаем, что любое влияние, как прямое, так и опосредствованное, на инфляцию, будет отсутствовать», - сказал Лепушинский.

По его словам, о прямом влиянии вообще речь не идет, поскольку предлагается округление общей суммы по чеку, в то время как цены индивидуальных товаров останутся неизменными.

Также Лепушинский исключил и непрямое влияние в форме повышения торговыми сетями цен после решения НБУ.

«Рынок розничных товаров является достаточно конкурентным. И в любом случае, если цена устанавливалась на уровне 20 гривень 14 копеек, то исключительно для поддержки конкурентного преимущества», - добавил он.

Также Лепушинский отметил, что большинство торговых сетей уже выработали собственные правила округления, также как и рынки.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения проект решения, которым предлагает прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, округляя общую сумму покупки за наличные при отсутствии монет у покупателя и продавца. При безналичных расчетах округления не будет.

В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.