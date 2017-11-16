Официальный курс НБУ на 17 ноября: Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2647.6407 (16 ноября – 2648.2221)

100 EUR – 3116.5379 (16 ноября – 3135.4950)

10 RUR – 4.4135 (16 ноября – 4.3955)

В четверг, 16 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,48 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,17/31,19 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4423/0,4431 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4764 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 498 сделок на сумму 311,76 млн долл.