В Минфине признали, что не контролируют лотерейный рынок

Рынок по выпуску и организации лотерей в Украине на сегодняшний день является фактически неконтролируемым. Об этом в интервью "Апострофу" заявил Сергей Марченко, заместитель главы Министерства финансов, на которое возложена обязанность по формированию государственной политики в сфере выпуска и проведения лотерей, а также нормативно-правовое регулирование этой сферы.

Читайте такжеПоступления от лицензирования лотерей вновь не включены в проект бюджета на 2018 год"Ситуация очень сложная. Фактически мы имеем неконтролируемый рынок, я его так называю", - отметил заместитель министра финансов.

Сергей Марченко также признал, что в Украине существует рынок запрещенных азартных игр, который является для общества серьезной проблемой, на решение которой у Минфина не достает полномочий.

"Я хочу, чтобы вы четко понимали: есть определенная общественная проблема, для решения которой недостаточно только полномочий Минфина. Суть проблемы в том, что у нас есть де-факто нелегальный рынок азартных игр, который де-юре незаконен, и полулегальный рынок лотерей", - подчеркнул Марченко.

Марченко отметил, что для решения этой проблемы Минфином был разработан законопроект, который, впрочем, не нашел поддержки в Верховной раде.

"Речь идет о правительственном проекте закона Украины "О детенизации рынка азартных игр и обеспечении доходами бюджета с целью выполнения социальных обязательств", который предусматривает комплексное урегулирование проблемы в сфере игорного бизнеса, в том числе лотерей. Это ключевой законопроект, но он и ряд альтернативных депутатских законопроектов по вопросам регулирования игорного бизнеса и лотерей не рассматриваются Верховной Радой, не рассматриваются комитетами, не рассматриваются специально созданной рабочей группой по рассмотрению поданных законопроектов о законодательном нормировании рынка азартных игр и разработке единой концепции функционирования этого рынка. То есть до этого законопроекта никому нет дела", - отметил Марченко

Следует отметить, что заместитель министра финансов забыл уточнить, что этот законопроект, согласно выводам, опубликованным на сайте Верховной Рады, не отвечает нормам антикоррупционного законодательства.