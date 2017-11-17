Биткоин снова бьет рекорды: курс криптовалюты превысил $8 тысяч

Курс криптовалюты биткойн в ночь на 17 ноября обновил исторический максимум.

По данным биржи Bifinex, его стоимость впервые превысила $8000.

С утра 17 ноября биткоин сдает позиции: на Coindesk он стоит $7701 и $7680 на Bifinex.

Как сообщал УНИАН, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозировали, что цена Bitcoin превысит 8 тысяч долларов. По их мнению, все указывает на новый взлет.

Курс Bitcoin впервые преодолел отметку в 6 тысяч долларов 20 октября. Уже 2 ноября курс самой популярной криптовалюты превысил 7 тысяч долларов.

Между тем, главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон считает, что «нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха. Это хорошо не закончится… Кто-то обязательно будет убит, и лишь тогда власти признают проблему… Биткоин может стоить хоть 20 тысяч долларов, когда это случится, но проблема, в конечном итоге, все же назреет. Это – мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения дел».