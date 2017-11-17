Децентрализация в проекте бюджета-2018 сохраняется и развивается - премьер

Децентрализация, предусматривающая передачу финансов и полномочий от центральных органов власти на места, сохраняется и развивается в проекте государственного бюджета на 2018 год.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Децентрализация в этом законопроекте сохраняется и развивается... Никто не даст никому права и возможность разрушить децентрализацию", - сказал премьер.

По словам главы правительства, передача финансов и полномочий на места в следующем году будет продолжена, а заявления об обратном являются "фейковыми".

"Сейчас об уничтожении децентрализации говорят те люди, которые не поддерживали ее в 2014-2015 годах. Сейчас эти люди делают фейковые заявления", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект государственного бюджета Украины на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета. Проект бюджета предусматривает рост доходов местных бюджетов в 2018 году на 36%, а также закладывает 8,1 миллиарда гривень в Фонд регионального развития для реализации конкретных проектов на местах.

В ходе обсуждения документа некоторые народные депутаты упрекали правительство, в частности, в том, что проект бюджета предусматривает передачу обязательств по финансированию учреждений профессионального технического образования от центрального бюджета местным.