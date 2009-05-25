Рубль укрепился к бивалютной корзине

Рубль подорожал к бивалютной корзине на открытии валютных торгов в понедельник на 3 копейки - до 36,64 рубля, передает РИА Новости со ссылкой на данные ММВБ.

На 10.03 мск понедельника корзина стоила 36,64 рубля, на закрытии в пятницу - 36,67 рубля. К этому времени сделки по доллару расчетами "завтра" заключались на уровне 31,04 рубля, по евро - на отметке 43,49 рубля. Пара евро-доллар на международном валютном рынке Forex находилась к этому времени на уровне 1,4 доллара за евро, как и в пятницу.