Украина должна добиться экономического роста в 2018 году более 5% - Гройсман

Украина должна в следующем году добиться экономического роста на уровне более 5% при заложенном в бюджете прогнозе в 3%, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"Мы должны добиться экономического роста в следующем году более 5%", - сказал премьер.

По словам главы правительства, экономический рост позволит в дальнейшем повысить стандарты жизни граждан и модернизировать страну.

"Экономика начала рост. Но этого недостаточно для быстрых изменений в жизни граждан. Мы должны принимать законы, чтобы сделать не 3% экономического роста, а 5-7%. Этот успех реинвестируется в повышение стандартов жизни граждан и модернизацию страны", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что экономический рост в 2019 году может составить 5-7%.

Кабинет министров ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.