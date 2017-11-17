"ПриватБанк" получил на хранение первую партию наличности от НБУ

"ПриватБанк" начал выполнение функций по хранению наличности Национального банка Украины и получил первую партию денег.

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Согласно сообщению пресс-службы банка, хранения средств Национального банка в "ПриватБанке" обеспечено высокой технологичностью банка в области управления наличным оборотом и мощной разветвленной сетью хранилищ банка, достаточным классом их защиты.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в рамках пилотного проекта с 15 ноября начал передачу на хранение уполномоченным банкам своих запасов наличности.

Программа развития Национального банка Украины предусматривает постепенную передачу функций хранения наличности в уполномоченных банках.