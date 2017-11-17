Неплатежеспособные банки продолжают сокращать долг перед НБУ

Национальный банк Украины за 10 месяцев 2017 получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования от неплатежеспособных банков 1,377 миллиарда гривень.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, в том числе 564 миллионов гривень было получено от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который за указанный период реализовал заложенное имущество (активы) на сумму 586,2 миллиона.

По данным НБУ, за указанный период возросли объемы согласования Нацбанком реализации прав требований по заложенным кредитным соглашениям. В частности, принято 50 решений о реализации прав требований по 49 тысячам кредитных соглашений, общая задолженность по которым составляет почти 46 миллиардов гривень.

"Увеличение объемов согласования реализации заложенного имущества (активов) происходит в связи с оптимизацией общего процесса согласования НБУ и ФГВФЛ начальных цен. На увеличение продаж заложенного имущества также повлиял переход ФГВФЛ на электронную систему торгов Prozorro.Продажи, которая дает возможность задействовать сразу 29 ведущих электронных площадок Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 ноября 2017 года составил 63,393 миллиарда гривень, что на 0,4% ниже показателя на 1 октября.