Ликвидацию "Интеграл-банка" продлили еще на год
16:06, 17 ноября 2017Финансы
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На этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Олега Андронова.
Ликвидацию "Интеграл-банка" продлили еще на год / фото УНИАН
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию "Интеграл-банка" на 1 год - до 26 ноября 2018 года включительно.
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Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Олега Андронова.
Справка УНИАН. "Интеграл-банк" работал на рынке Украины с 1994 года. Основным владельцем банка были Кирилл Торишний. Национальный банк принял решение о ликвидации "Интеграл-банка" 25 ноября 2015 года. До этого, с 15 сентября 2015 года, в банке работала временная администрация.
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