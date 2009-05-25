Открытие межбанка: доллар - 7,60/7,65 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ`е котировками 7,6075/7,6530 грн/долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2440/0,2460 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6285/10,6905 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3967/1,3969 долл./евро (пятница - 1,3926/1,3928 долл./евро).

Сегодня в США празднуют День Памяти, в связи с этим торги по американской валюте возможны только валютированием ТОМ.

В пятницу Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой