Доллар и евро снова дорожают: НБУ опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2649,9087 (17 ноября – 2647,6407)

100 EUR – 3125,5673 (17 ноября – 3116,5379)

10 RUR – 4,4437 (17 ноября – 4,4135)

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Как сообщал УНИАН, 17 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,48/26,49 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,21/31,23 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4991 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 586 сделок на сумму 316,74 миллиона долларов.