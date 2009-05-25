Структура бюджета РФ должна быть серьезно изменена

Реализация запланированных реформ и модернизация экономики потребуют серьезного изменения структуры бюджета, заявил президент РФ Дмитрий Медведев, оглашая в понедельник перед членами правительства тезисы Бюджетного послания на 2010-2012 годы.

"Мы должны ясно понимать, что принятые решения, прежде всего реформирование пенсионной системы, а также о приоритетности задач модернизации и технологического развития нашей экономики, потребуют серьезного изменения структуры бюджета - он должен наконец превратиться в один из ключевых факторов инструментов достижения нашей долгосрочной цели", - цитируют его слова РИА Новости.