Госкомпредпринимательства и ГНА заключили меморандум

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) и Государственная налоговая администрация Украины (ГНА) заключили меморандум о создании в регионах комиссий по досудебному урегулированию споров, связанных с налогообложением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам глава Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ сегодня в ходе форума «Власть и бизнес-партнеры».

«Мы уже с налоговиками заключили меморандум, которым по областным центрам вместе с представителями Госкомпредпринимательства создаем комиссии как досудебный орган, который будет рассматривать жалобы на противоправные действия налоговиков», – сказала А.КУЖЕЛЬ.

По ее словам, необходимость создания такой комиссии вызвана тем, что постановление Кабинета Министров о введении до 2010 года моратория на проверки бизнеса контролирующими органами не касается налоговых проверок.

Как сообщал УНИАН, 21 мая т.г. Кабинет Министров Украины ввел мораторий на плановые и внеплановые проверки предпринимателей всеми органами государственного контроля, включая налоговиков и таможенников, до конца текущего года.

Также на заседании Кабмина было принято 27 постановлений относительно предпринимательской деятельности в Украине. В частности, органам контроля запрещается по результатам проверок применять штрафные санкции. Они должны выставлять требования по устранению нарушений согласно определенным законодательством срокам.

Вместе с тем, на пресс-конференции 23 мая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО акцентировала внимание на том, что правительство не планирует вводить мораторий на финансовые проверки сельхозпредприятий и хозяйств.