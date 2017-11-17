Днепровская мэрия заняла первое место в рейтинге по количеству конкурентных допороговых закупок

Днепровский городской совет занял первое место в рейтинге общественной организации «Общественный контроль» по показателю «Количество конкурентных допороговых закупок».

Этот параметр показывает, насколько открыто город закупает товары стоимостью до 200 тыс. грн.

Так, почти 96% от допороговых закупок днепровской мэрии являются конкурентными. Кроме того, за 9 месяцев 2017 года, по анализу активистов, именно Днепр имеет наибольший рост по этому показателю.

«Днепр постоянно попадает в топ-5 различных рейтингов с ProZorro в Украине. Для нас очень важно создать систему мониторинга и тщательно отслеживать закупки. Мы также начинаем участвовать в системе DoZorro, которая позволит нам эффективнее получать обратную связь от проведенных закупок», – отметила исполняющая обязанности заместителя мэра города Яника Мерило.

В названный рейтинг попали города Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей, в которых проживает более 40 тыс. человек.