"ПриватБанк" не требовал национализации и мог выстоять собственными силами - экс-глава НБУ

Национализированный в декабре прошлого года крупнейший банк Украины «ПриватБанк» не нуждался в национализации и мог обойтись собственными силами.

Об этом в интервью изданию Finbalance заявил экс-глава Национального банка Украины, экс-глава Наблюдательного совета «ПриватБанка» Владимир Стельмах.

«Абсолютно», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, мог ли «ПриватБанк» устоять собственными силами и обойтись без национализации, если бы НБУ в вопросе рефинансирования применил к банку такой же подход, как к другим участникам рынка.

По словам Стельмаха, в течение практически всего периода работы Валерии Гонтаревой на посту главы Нацбанка в «ПриватБанке» работали представители НБУ, но они ни разу официально не озвучили замечания к работе банка.

«16 декабря 2016 года (то есть за несколько дней до национализации - УНИАН) я, как глава наблюдательного совета «ПриватБанка», прислал Гонтаревой письмо, где была озвучена оценка финансового состояния банка. Там отмечалось, что банк удерживает надежный уровень стабильности, придерживается целевого показателя платежеспособности и коэффициентов ликвидности, платит значительные налоги», - сказал Стельмах.

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По его словам, в письме отмечалось, что НБУ при осуществлении надзорных функций не всегда придерживался объективности и паритетности в подходах к "ПриватБанку" по сравнению с другими банками.

«НБУ вводил ограничения для «ПриватБанка» по привлечению депозитов, тогда как для банков с госкапиталом предоставлял существенно больше ликвидности по сравнению с оттоком средств клиентов», - сказал Стельмах.

По его расчетам, общая сумма рефинансирования, которую во время кризиса получил «ПриватБанк», составила 0,43 гривни на 1 гривню оттока депозитов, тогда как в «Ощадбанке» этот показатель был 1,6 грн (то есть почти в 4 раза больше), в «Укргазбанке» - 2,7. Среднемесячная процентная ставка по рефинансу в «ПриватБанке» в 2014 году составила 17,3%, в 2015 году - 22,8%, за 10 месяцев 2016 - 22,6%. А для банков с госкапиталом - соответственно 10,69%, 16,95%, 13,3%. Срок рефинансирования «ПриватБанка» был до трех лет, а для банков с государственным капиталом - до пяти лет.

«Гонтарева заявляла, что 99% корпоративного портфеля "ПриватБанка" - это займы связанным лицам, тогда как в отчетности банка, за которую отвечал уже государственный менеджмент и аудит которой осуществляла компания «Эрнст энд Янг», приведен показатель 6%. Это означает, что в решении о национализации превалировали совсем иные цели, чем декларировалось», - отметил Стельмах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

До национализации основными акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский с долей в капитале 49,9816%, его партнер Геннадий Боголюбов с долей 41,5769% и компания Triantal Investments Ltd с долей 16,8170%.

Владимир Стельмах - глава Нацбанка в период с 2000 по 2003 год и с 2004 по 2010 год, глава наблюдательного совета «ПриватБанка» в 2015-2016 годах.