Нацбанк с 2014 года проводил чрезмерно жесткую ограничительную политику, в результате чего были уничтожены банки и экономика - экс-глава НБУ

Национальный банк Украины, начиная с 2014 года, под руководством Валерии Гонтаревой проводил чрезвычайно жесткую политику, которая привела к уничтожению банков и экономики страны.

Об этом в интервью изданию Finbalance заявил экс-глава Национального банка Украины, экс-глава наблюдательного совета «ПриватБанка» Владимир Стельмах.

"С 2014 года под руководством Гонтаревой НБУ осуществлял чрезвычайно жесткую рестриктивную (сдерживающую - УНИАН) политику, изъяв из экономического оборота более 700 млрд грн. Результат - уничтожение банков и экономики", - сказал Стельмах.

При этом он отметил, что Международный валютный фонд таких рекомендаций регулятору не давал.

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«Представители МВФ мне говорили, что Фонд не давал таких рекомендаций. Значит, следует считать, что были какие-то другие соображения, чтобы провести «квазиденежную» реформу конфискационного типа. В результате у населения и бизнеса пропали сотни миллиардов сбережений», - сказал Стельмах.

По его мнению, с 2011 года НБУ стал, по сути, кептивным ("карманным" - УНИАН ) банком, хотя должен быть независимым госорганом.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 95 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 8 - в 2017 году.