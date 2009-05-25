В Бюджетном послании президента РФ "нет больших иницитив"
13:26, 25 мая 2009Финансы
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Заявляет помощник президента РФ
Дополнительных крупных мер по антикризисным мерам в Бюджетном послании президента РФ принимать не предлагается, сообщил в понедельник журналистам помощник президента РФ Аркадий Дворкович.
"О каких-либо больших инициативах речи не идет", - сказал Дворкович.
В то же время он заметил, что бюджет должен предусмотреть все необходимые расходы для реализации антикризисной программы, включая расходы на стабильную ситуацию на рынке труда.
Тезисы бюджетного послания были оглашены главой государства в понедельник в Кремле.
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