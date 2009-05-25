НБУ иницирует разрешение банкам продавать залоговое жилье

Национальный банк Украины (НБУ) обратится в Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой наложить вето на закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Согласно закону, на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья в случае, если предметом залога или ипотеки является жилищная недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.

Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета Министров Украины.