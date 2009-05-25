Дефицит бюджета РФ в 2009 г. может превысить 7,4%

Дефицит бюджета в 2009 году может оказываться больше запланированных 7,4%, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. "Объем расходов бюджета снизится в следующем году по отношению к 2009 году. Это понятно и в связи с тем, что в этом году мы пошли на беспрецедентный объем антикризисных мер и на дефицит бюджета, равный 7,4% - это по оптимистическому варианту", - передает его слова РИА Новости.

"С учетом новых вызовов снижения ВВП, это может быть и больше", - добавил он. Говоря о конкретных показателях снижения ВВП, Кудрин отметил, что их они обнародуют в ближайшее время.