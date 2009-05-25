Финансовая разведка Украины находится в Катаре

Государственный комитет финансового мониторинга Украины по приглашению Эгмонтской группы принимает участие в Пленарном заседании Эгмонтской группы и заседании председателей финансовых разведок, которое проходит 25-29 мая в г. Доха, Катар.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.

Представители Госфинмониторинга Украины примут также участие в заседаниях пяти групп, которые будут проводиться в рамках Пленарного заседания, в частности, группы по привлечению новых членов, по вопросам информационных технологий, операционной и правовой рабочих групп и Тренинговой рабочей группы по вопросам противодействия финансированию терроризма.

Как отметили в пресс-службе, целью деятельности Эгмонтской группы, которая совмещает финансовые разведки 107 стран мира, является обеспечение обмена информацией в расследованиях, касающихся отмывания средств и финансирования терроризма.

Председатель Госфинмониторинга Игорь ЧЕРКАССКИЙ отметил, что украинская финансовая разведка, которая является полноправным членом Эгмонтской группы с 2004 года, активно сотрудничает с более чем 100 финансовыми разведками других стран и является ответственной за принятие в Эгмонтскую группу четырех стран, в частности Ирана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана.