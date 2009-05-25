НБУ завершил диагностику банков

Национальный банк Украины завершил процедуру диагностики банков третьей и четвертой групп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполнительный директор – директор Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины Василий ПАСИЧНИК.

По его словам, сумма, на которую должны быть докапитализированы указанные кредитно-финансовые учреждения, станет известна после 1 июня.

При этом В.ПАСИЧНИК напомнил, что по результатам диагностики банков первой и второй групп было установлено, что они нуждаются в докапитализации на 40 млрд. грн. Половину из указанной суммы готовы предоставить владельцы банков, а также возможно привлечение средств от других финансовых учреждений.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете Украины на проведение рекапитализации коммерческих банков при участии государства предусмотрено 40 млрд. грн.