"Укрэксимбанк" ожидает поступление 250 млн. долл. кредита ЕБРР

"Укрэксимбанк" ожидает в первой декаде июня поступление на свои счета 250 млн. долл. субординированного кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития. Об этом УНИАН заявил председатель правления "Укрэксимбанка" Виктор КАПУСТИН.

В свою очередь первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ отметил, что поступление предоставленных "Укрэксимбанку" средств станет одним из факторов, который будет иметь позитивное влияние на валютный рынок страны.

Как сообщалось, ЕБРР предоставил "Укрэксимбанку" субординированный кредит на 250 млн. долл. сроком на 10 лет. Церемония подписания соглашения о предоставлении субдолга состоялась в Лондоне во время Ежегодной встречи и бизнес форума ЕБРР.

Часть средств кредита, до 50 млн. долл., будет использована для финансирования проектов энергетической эффективности. Также предусматривается, что еще не менее 50 млн. долл. будет выделено экспортно-ориентированным компаниям Украины.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 марта 2009 года он заключил обязательств на сумму 4,4 млрд. евро через 173 проекта.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 апреля составляли 51,07 млрд. грн., обязательства - 42,878 млрд. грн., собственный капитал – 8,195 млрд. грн.,

Прибыль банка по итогам первого квартала 2009 года составила 7,643 млн. грн., в 2008 году - 622,017 млн. грн.