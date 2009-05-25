Медведев: дефицит бюджета РФ в 2009 г. составит не менее 7% ВВП

По оптимистическим прогнозам дефицит бюджета Российской Федерации в 2009 году составит не менее 7% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании с членами правительства и руководителями палат Федерального собрания на тему бюджетной политики в 2010-2012 годах.

«В 2009 году, к сожалению, мы ожидаем более глубокий по сравнению с теми первоначальными прогнозами, которые были, спад валового внутреннего продукта. Резкое падение государственных доходов, вызванное глобальным кризисом, заставило нас откорректировать бюджет на текущий год. Впервые за последние десять лет расходы будут выше доходов. Дефицит бюджета составит не менее 7% валового внутреннего продукта, и это еще оптимистическая цифра», – сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, глобальный экономический кризис далек от завершения. В то же время Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что накопленные резервы позволяют России выполнять социальные обязательства, а также направлять значительные средства на антикризисную политику.

«В результате в 2009 году мы не снижаем, а увеличиваем расходы по сравнению с исходным вариантом государственного бюджета. Это, кстати, делают и другие государства, которые находятся сейчас в сложном положении, иными словами, все развитые государства», – сказал он.