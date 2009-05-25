АУБ против запрещения взыскания залогового жилья

Ассоциация украинских банков (АУБ) обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой наложить вето на Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса», поскольку его подписание приведет к ухудшению платежеспособности банков.

Об этом сказано в заявлении президента АУБ Александра СУГОНЯКО.

АУБ заявляет свое категорическое несогласие с принятием закона в данной редакции, без учета реального финансового и имущественного состояния заемщиков.

Реальными последствиями принятия этого закона в АУБ называют защиту недобросовестных заемщиков. «Добросовестный же заемщик оказался в неоднозначной ситуации: данным законом его законопослушность оценена народными депутатами Украины как ненужное государству поведение. Следствие – снижение уровня погашения кредитов даже теми заемщиками, которые в состоянии их обслуживать», – сказано в заявлении.

В то же время штрафные санкции за невозвращение кредитов будут накапливаться и общая сумма долга будет расти, отмечает А.СУГОНЯКО.

Кроме того, по его мнению, для банков мораторий на реализацию залога в виде жилья фактически значит, что весь портфель ипотечных кредитов банков на период действия моратория становится необеспеченным, а это будет вынуждать банки доформировывать резервы в размере предоставленных кредитов – свыше 100 млрд. грн. Собственный же капитал банков по состоянию на 1 апреля т.г. составлял 124,5 млрд. грн.

«Дополнительное создание резервов приведет не просто к убыткам отдельных банков, это фактически будет означать полную декапитализацию банковской системы», – уверен президент АУБ.

По его словам, это приведет к ухудшению платежеспособности банков и росту угроз невозвращения депозитов в установленные сроки, а также к прекращению поступлений средств в бюджет, задержкам с проведением расчетов между субъектами хозяйствования, сокращению кредитной поддержки экономики.

Как сообщал УНИАН, 21 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Согласно закону, на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья в случае, если предметом залога или ипотеки является жилищная недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.

Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета Министров.