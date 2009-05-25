Госфинуслуг выдала АСК «Омега» три лицензии

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины 21 мая выдала АСК «Омега» три лицензии. Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству НИАН.

Согласно предоставленной информации, АСК «Омега» получила следующие лицензии: медицинское страхование (беспрерывное страхование здоровья); страхование здоровья на случай болезни; страхование гражданской ответственности владельцев наземного транспорта (включая ответственность перевозчика).

На сегодня АСК «Омега» имеет 22 лицензии на осуществление 7 обязательных и 15 добровольных видов страхования. Сеть компании насчитывает более 50 региональных подразделений на всей территории Украины .

Справка УНИАН. Страховая компания «Омега» (г. Киев) зарегистрирована 10 ноября 1994 в форме закрытого акционерного общества и специализируется на добровольном и обязательном рисковом страховании.

По итогам 2008 года АСК «Омега» собрала более 220 млн. грн. страховых премий, страховые выплаты составили более 15 млн. грн.

По данным компании, пакетами по 9% ее акций владеют ОАО «Киевмедпрепарат», ЗАО «Росава» и ОАО «Стахановский вагоностроительный завод».