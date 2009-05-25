Объем кредита МВФ не повлияет на антикризисный потенциал Украины

В случае, если миссия МВФ решит оставить объем кредита stand-by Украине неизменным, это не окажет негативного влияния на экономический потенциал преодоления нынешнего кризиса.

Такое мнение высказали аналитики ING Wholesale Banking Ukraine в аналитической записке, переданной агентству УНИАН.

По их словам, все еще достаточный уровень валютных резервов, как в номинальном выражении (24,5 млрд. долл. США), так и в расчете покрытия импортных операций (4 месяца), позволит Национальному банку Украины контролировать обменный курс в среднесрочной перспективе.

Аналитики также считают, что новость будет иметь нейтральный эффект как на страновые риски, так и на обменный курс, поскольку инвесторы более пристально следят за отношениями между Украиной и МВФ, чем за конкретным объемом средств, предоставляемых фондом стране.

Напомним, директор департамента внешних отношений МВФ Кэролайн АТКИНСОН ранее заявляла, что еще слишком рано говорить о возможном увеличении МВФ объемов финансовой поддержки Украины. Она также отметила, что миссия МВФ может рассмотреть потребности Украины в дополнительном финансировании в течение второго пересмотра программы, который ожидается в июне-июле.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

8 мая т.г. Совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине второго транша кредита по программе stand-by.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

«Эти средства 12 мая 2009 года Украина получила на счета Национального банка Украины», - сказано в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

В сообщении отмечено, что часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что размер следующего транша Украине будет составлять около 3 млрд. долл., возможность его предоставления будет обсуждаться после 15 июня.