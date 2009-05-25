Шлапак против запрета на взыскание залогового жилья

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК намерен рекомендовать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО наложить вето на Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Об этом А.ШЛАПАК заявил УНИАН в понедельник.

Как сообщал УНИАН, 21 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Согласно закону, на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья в случае, если предметом залога или ипотеки является жилищная недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.

Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета Министров.

За наложение вето на этот закон высказались Национальный банк Украины, Ассоциация украинских банков, Украинский кредитно-банковский союз.