Королевская: нужны срочные меры по недопущению вывода капиталов

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что Украине необходимо срочно принять меры по недопущению выводу капиталов за рубеж.

Это ненормальная ситуация, когда в условиях экономического кризиса средства, которые могут работать в Украине, выводятся в оффшоры, подчеркнула она, сообщает пресс-служба парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что по данным статистики, в первом квартале текущего года прямые инвестиции Украины в экономику Кипра составили 5,8 млрд. долларов, что в общей корзине инвестиций составляет 93,5%. По ее словам, пока что инвестиции в экономику Украины из Кипра за первый квартал также значительны и превышают вывод капитала. «Однако данная тенденция может прекратиться в условиях близости выборов, когда страна традиционно входит в период политической нестабильности, стимулируя миграцию капитала», - сказала она.

Депутат уверена, что «если у отечественных олигархов не хватает патриотизма и здравого смысла для поддержания экономики страны в трудный период, то государство просто обязано вмешаться и прекратить спонсирование чужих экономик».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, позитивный опыт такого вмешательства имеет большинство стран мира. «Это общемировая тенденция и Украине не стоит выдумывать велосипед. Необходимо сохранить существующий в стране капитал и стимулировать его работать на экономику Украины», - подчеркнула глава комитета.