МВФ продолжит обсуждение с украинскими властями госбюджета на 2018 год

Международный валютный фонд, специалисты которого работали в Киеве с 9 по 17 ноября, продолжат обсуждение с украинскими властями проекта государственного бюджета Украины на 2018 год, чтобы обеспечить предусмотренный программой с Фондом показатель дефицита в 2,5% ВВП.

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Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана по итогам работы группы специалистов Фонда в Киеве в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта госбюджета на 2018 год.

"Это обсуждение будет продолжаться в следующие недели с тем, чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита в объеме 2,5% ВВП, который согласован программой экономических реформ в Украине при поддержке Фонда", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 ноября приняла за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета. Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%.

По результатам анализа свыше 2 тысячи поправок депутатов, профильный комитет предложил парламенту увеличить расходы по ряду программ и компенсировать это увеличением перечисляемой Национальным банком прибыли на 1,725 миллиарда гривень и поступлений по ряду налогов и сборов, в частности, по налогу на доходы физических лиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа. Полный текст госбюджета-2018 с поправками пока не обнародован, однако Министерство финансов обещает подготовить проект ко второму чтению в двухнедельный срок, или к концу ноября.

МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.