Укрепление гривни под контролем НБУ едва ли будет сильным

Номинальное укрепление гривни под контролем Национального банка Украины (НБУ) едва ли будет сильным. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиками "Тройка Диалог Украина".

Как отмечается в отчете, сезонные улучшения торгового баланса, а также кредиты международных финансовых институтов (третий транш МВФ и кредит Всемирного банка могут поступить летом), вероятно, окажут поддержку курсу гривни к доллару в летний период, конечно, если власти по-прежнему будут придерживаться взвешенной бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики в период государственной докапитализации и реструктуризации долга частных компаний. Однако, как отмечают аналитики "Тройка Диалог Украина", в какой-то момент НБУ начнет скупать валюту с целью пополнения золотовалютных резервов.

В соответствии с информацией, обнародованной в отчете, после ослабления реального эффективного курса гривни более чем на 20% в конце года она частично укрепилась ввиду значительной разницы в темпах инфляции между Украиной и ее основными торговыми партнерами, а также на фоне ослабления национальных валют соседних стран в начале 2009 года. После сезонно более значительных объемов закупки импортного газа в 1-м квартале 2009 года платежи по импортным операциям во 2-м и 3-м кварталах должны снизиться, а динамика экспорта, напротив – улучшиться на фоне нового урожая. По мнению аналитиков, эти факторы должны оказать поддержку гривне, однако возобновление закупок газа до начала отопительного сезона усилит давление на гривню в 4-м квартале. "Таким образом, НБУ логично сгладить колебания гривни с тем, чтобы население не испытывало неопределенности в вопросе валютного курса", - отмечается в отчете.