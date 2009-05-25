Капитальные инвестиции за год сократятся на 17,2%

Капитальные инвестиции в экономику Украины за текущий год сократятся на 17,2% по сравнению с 2008 годом.

Такой прогноз содержится в аналитической записке ING Wholesale Banking Ukraine, переданной УНИАН.

По мнению аналитиков, несмотря на очевидную негативную динамику капитальных инвестиций в начале текущего года, их сокращение в течение года не будет столь стремительным. В частности, необходимость применения энергосберегающих технологий и внедрения диверсификации энергетических ресурсов могут остановить дальнейшее сокращение капитальных инвестиций. Необходимость реструктуризации предприятий путем приспособления их деятельности к неблагоприятным экономическим условиям также вынудит компании продолжать свои инвестиционные проекты.

Аналитики также прогнозируют рост капитальных инвестиций из государственного бюджета в середине года в связи с необходимостью подготовки инфраструктуры к Евро-2012, поскольку украинские города должны продемонстрировать значительный прогресс в подготовке к чемпионату до середины осени.

Напомним, капитальные инвестиции в экономику Украины за первый квартал 2009 года сократились на 22% в годовом исчислении. Среди источников инвестирования наиболее существенно сократилась доля бюджетных средств и банковских кредитов.