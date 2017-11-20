В Украине улучшились потребительские настроения

Потребительские настроения украинцев в октябре 2017 года улучшились на 3,6 пункта по сравнению с сентябрем - до 62,6, за счет повышения оценки текущего материального положения, а также ожидаемых изменений личного материального положения. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте GfK Ukraine.

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"Позитивные изменения в потребительских настроениях украинцев являются следствием роста пенсий в октябре текущего года, а также ожиданий запланированного увеличения: стипендий в ноябре и минимального размера заработной платы в начале следующего года", - отметили аналитики GfK Ukraine.

Согласно исследованию, индекс текущего положения составил 60, что на 5 пунктов выше, чем в сентябре этого года. Так, индекс текущего личного материального положения поднялся на 3,6 пункта - до 52,4, а индекс целесообразности крупных покупок - на 6,4 пункта, до отметки 67,6.

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился на 4,7 пункта по сравнению с прошлым месяцем и составляет 59,4.

Сообщается также, что ожидания украинцев относительно уровня безработицы в октябре улучшились. Так, показатель индекса ожидаемой динамики безработицы опустился на 2,6 пункта - до 128,3.

Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 0,6 пункта - до 185,8. Согласно исследованию, в октябре незначительно изменились ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев. Так, индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 0,4 пункта - до 156,6.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2017 года вырос на 0,4 пункта по сравнению с августом - до показателя 59.

Базовая инфляция в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2016 года, ускорилась до 8,1% с 7,7%, зафиксированных в сентябре-2017 к сентябрю-2016.

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2016 года, замедлилась до 14,6% с 16,4%, зафиксированных в годовом измерении месяцем ранее.