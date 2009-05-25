Минюст подготовил проект нового Кодекса хозсуда

Министерство юстиции завершило разработку Кодекса хозяйственного судопроизводства и намерено вынести соответствующий законопроект на рассмотрение правительства на ближайших заседаниях Кабинета министров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

Кодекс должен заменить действующий Хозяйственный кодекс и комплексно устранить существующие в настоящее время недостатки и пробелы хозяйственного законодательства.

Данный нормативный акт будет регулировать порядок рассмотрения коммерческих (хозяйственных) споров, то есть споров, возникающих в их деятельности, имеющую целью получение прибыли. Новый Кодекс призван обеспечить эффективное и беспристрастное правосудие по хозяйственным делам, отметил Н.ОНИЩУК.

Предусматривается также, что принятие Кодекса коммерческого судопроизводства будет способствовать совершенствованию правового регулирования хозяйственного процесса с учетом европейских стандартов относительно улучшения судебной защиты предпринимателей, других лиц, которые обращаются в хозяйственный суд, государство.