НБУ отмечает существенное снижение дефицита валюты

Национальный банк Украины отмечает существенное снижение дефицита иностранной валюты на валютном рынке Украины с начала мая текущего года.

Об этом сказано в сообщении НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.

В отдельные дни предложение валюты доминировало на межбанке, что позволяло Нацбанку выкупать ее, увеличивая международные резервы, отмечается в сообщении.

На наличном рынке предложение иностранной валюты увеличилось в 1,4 раза по сравнению с апрелем, что обусловило ее превышение над спросом на 150 млн. долл.

В апреле ситуация была противоположной и чистый валютный спрос составлял 84 млн. долл. Данные изменения имели позитивное влияние на укрепление наличной гривни, курс которой по операциям продажи долларов США укрепился с начала мая на 5,4% – до 7,59 грн./долл.

«Этому способствует регулярное проведение Нацбанком валютных аукционов по продаже инвалюты для удовлетворения потребностей клиентов банков – физлиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала мая было проведено пять таких аукционов, на которых клиентам банков продавались доллары США (88 млн. долл. США), швейцарские франки (1,1 млн. франков) и евро (131 тыс. евро)», – сказано в сообщении регулятора.

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца укрепился на 1,1% – до 7,6161 грн./долл. Относительно евро гривня девальвировала на 2,68% – до 10,49 грн./євро, а к российскому рублю – на 4,54%, до 2,42 грн./10 рублей.