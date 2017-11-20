НАПК подозревает 8 экс-работников Фискальной службы в коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в Национальную полицию сведения о 8 бывших работниках Государственной фискальной службы в связи с выявленными коррупционными фактами умышленного не предоставления ими деклараций после увольнения из ГФС. Об этом сообщается на сайте Нацагентства.

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Согласно сообщению, агентство направляло напоминание бывшим чиновникам ГФС о необходимости предоставления ими деклараций согласно антикоррупционному закону в 10-дневный срок, но эти напоминания были проигнорированы без объяснений или возражения относительно уважительности причин не предоставления декларации.

"В действиях бывших работников ГФС усматриваются признаки коррупционного правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность, определенная статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. По результатам бездействия бывших должностных лиц ГФС соответствующие документы будут направлены в Национальную полицию", - говорится в сообщении.

НАПК напомнило, что за умышленное не предоставление декларации предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или привлечения к общественным работам на срок от 150 до 240 часов, или лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, cоздание антикоррупционного суда является обязательным условием продолжения сотрудничества Украины и основного кредитора - Международного валютного фонда.