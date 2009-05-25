Некоторые «признаки стабильности» должны поддержать гривню в ближайшей перспективе, считает экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ. Такое мнение он высказал агентству УНИАН

Он напомнил, что первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня обнародовал статистику, поддерживающую курс гривни. Так, по словам А.ШАПОВАЛОВА, с начала мая НБУ купил на межбанковском рынке 132 млн. долларов, сообщил А.БЛИНОВ. Более того, добавил экономист, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал даже большую цифру - 160 млн. долларов - привязав ее к объемам покупки НБУ за 18-22 мая. А. ШАПОВАЛОВ также оценил объем чистых розничных продаж иностранной валюты населением в мае в 150 млн. долларов, отметил А.БЛИНОВ.

По словам экономиста, на межбанковском валютном рынке значительных событий сегодня не произошло. Он напомнил, что рынок закрылся практически без изменений на уровне UAH/USD 7,6130-7,6210. Национальный банк Украины, по сообщениям участников рынка, сегодня на межбанк с интервенциями не выходил, добавил А.БЛИНОВ.