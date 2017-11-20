Банда хакеров похитила из госбанков более 10 миллионов гривень

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве хакерскую группировку, участники которой похитили у клиентов банков более 10 миллионов гривень.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что группа злоумышленников осуществляет несанкционированное вмешательство в информационные банковские сети для получения доступа к информации, дублирования реквизитов платежных карточек для похищения денег. Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники группировки с использованием специальных технических средств негласного получения информации «считывали» карточки клиентов банковских учреждений, похищая реквизиты доступа.

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Злоумышленники также через вредоносное программное обеспечение заражали информационные сети банков для нарушения штатного состояния функционирования систем и получения несанкционированного доступа к данным.

По предварительной информации, злоумышленники успели украсть более десяти миллионов гривен из более чем 1,5 тысячи банковских карт.

«Во время санкционированных обысков у участников группировки сотрудники СБ Украины и прокуратуры обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением и перепиской хакеров, специальное оборудование для считывания и записи поддельных пластиковых карт, мобильные телефоны, банковские карточки, которые подтверждают проведение нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли миллион двести тысяч гривен, пистолеты Макарова, «ТТ», автомат Калашникова с глушителями и большое количество патронов к ним», – говорится в сообщении.

Сейчас четверым злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений и они задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, для всех избрана мера пресечения ‒ содержание под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников организованной группировки.