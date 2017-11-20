Апелляционный админсуд признал законным приказ ГФС о проведении внеплановой проверки фирмы Дубневичей

Львовский апелляционный административный суд, после третьей волны исков со стороны Государственной фискальной службы к подконтрольной народным депутатам Дубневичам компании «Корпорации «КРТ», наконец-то признал, что приказ Фискальной службы о проведении внеплановой проверки компании «Корпорации «КРТ» является законным.

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Об этом говорится в решении Львовского апелляционного административного суда от 14 ноября 2017 года.

При этом Львовский апелляционный админсуд отменил вердикт Львовского окружного админсуда, требовавший от ГФС отказаться от проверки «Корпорации КРТ».

«Апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы удовлетворить. Постановление Львовского окружного административного суда от 19 июня 2017 года по делу отменить, и принять новое решение, согласно которому в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска общества с ограниченной ответственностью "Корпорация КРТ" отказать», - говорится в решении суда.

При этом Львовский апелляционный суд констатировал, что суд первой инстанции встал на защиту интересов фирмы Дубневичей фактически без рассмотрения дела по существу, при этом не учитывая интересы государства.

Как сообщал УНИАН, суды Львовской области уже более двух лет запрещают управлению Государственный фискальной службе во Львовской области проводить внеплановую проверку скандальной компании «Корпорации КРТ».

Еще осенью 2015 года ГФС выдала приказ о проведении внеплановой проверки компании Дубневичей в связи с необходимостью проверить правомерность формирования налогового кредита та обязательств по НДС во взаиморасчетах с компанией «Домус Альянс».

При этом ГФС предоставила всем судам доказательства того, что проверить полноту уплаты налогов «Корпорацией КРТ» иным способом, кроме как проверки, не представляется возможным - корпорация не отвечает на письменные запросы, а также не допускает сотрудников ГФС для проверки с 2015 года, о чем свидетельствует составленные акты недопуска сотрудников ГФС на территорию компании.

Однако все суды принимали решения в пользу фирмы Дубневичей.

Одновременно суды вплоть до Высшего админсуда, отказали Фискальной службе в аресте счетов «Корпорация КРТ».

Министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича и его брата Богдана, который также является народным депутатом от БПП в коррупции, отметив, что связанные с ними компании становятся победителями многомиллиардных тендеров «Укрзализныци» В частности, принадлежащая Дубневичам «Корпорация КРТ», занимающаяся производством креплений для рельсов, единолично выигрывает тендеры «Укрзализныци» с 2014 года.

Осенью 2016 года братья Дубневичи указали в своих электронных декларациях огромные суммы наличных средств в разной валюте. В частности, Ярослав Дубневич задекларировал 8,23 млн долларов, 5 млн грн, и 2,78 млн евро. Богдан Дубневич наличными держит только доллары - 11,5 млн. Жена последнего Татьяна хранит наличными еще 137,1 млн грн. На банковских счетах Дубневичей фигурируют значительно меньшие суммы. Богдан Дубневич имеет 10,4 млн грн, а младший Ярослав с женой Натальей - 2,3 млн грн. Кроме того, на Богдан Дубневича и ближайших членов его семьи зарегистрировано 409 объектов недвижимого имущества, а Ярослав Дубневич с семьей владеют 273 объектами недвижимости.