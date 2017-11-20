Распорядителей бюджетных средств обязали перейти на электронное казначейское обслуживание

Кабинет министров Украины поручил распорядителям бюджетных средств перейти на дистанционное казначейское обслуживание в системе «Клиент казначейства - казначейство» до июля 2018 года.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

При этом получателям средств из госбюджета рекомендуется подключиться к системе до 1 января 2018 года, получателям из областных, районных, городских бюджетов и бюджетов территориальных общин - до 1 апреля 2018 года, а получателям средств из сельских бюджетов - до 1 июля.

Как сообщал УНИАН, в Украине второй год подряд функционирует система дистанционного обслуживания «Клиент-Казначейство», которая, так же как и дистанционные системы банков, работает в режиме «24 на 7», с тем лишь отличием, что проводить платежи можно только с рабочего места.

По словам главы Госказначейства Татьяны Слюз, использование бюджетными учреждениями системы дистанционного обслуживания «Клиент-Казначейство» позволит повысить скорость платежей и минимизировать бумажный документооборот.