Евро теряет позиции к доллару

Курс единой европейской валюты снижается по отношению к американскому доллару после того, как международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило прогноз по рейтингу двух болгарских банков, что привело к усилению опасений относительно состояния европейской банковской системы, сообщает k2kapital..

Кроме того, на курс евро негативное влияние оказывают сообщения, согласно которым общая сумма невозвратной задолженности немецких банков составляет около 200 млрд. евро, а размер списаний может достичь 816 млрд. евро.

Также снижением отмечается курс южнокорейской воны, на которую влияют опасения относительно того, что КНДР проведет дополнительные ядерные испытания.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 132,43 иены, а не 132,92 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 94,71 иены за доллар против 94,83 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3980 за евро против $1,4017 в предыдущую торговую сессию.