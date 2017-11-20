В Украине продолжает расти розничная торговля

Оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2017 года вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. При этом Госстат не обнародовал абсолютных значений.

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Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской, Одесской, Винницкой и Львовской областях – на 19,7%, 15,2%, 13,3% и 12,4 % соответственно.

Оборот розничной торговли в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем увеличился на 3,1%, а с октябрем 2016 года на 4,2%.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2017 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 578,049 млрд грн.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 трлн грн.