Криптовалюта биткоин ставит новые рекорды

Цена самой популярной криптовалюты биткоин впервые превысила отметку в 8200 долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Напомним, курс криптовалюты биткойн в ночь на 17 ноября обновил исторический максимум, его стоимость впервые превысила $8000.

20 октября курс Bitcoin впервые преодолел отметку в 6 тысяч долларов. Уже 2 ноября курс самой популярной криптовалюты превысил 7 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, 6 октября группа из пяти депутатов подала в Верховную Раду законопроект №7183 «Об обороте криптовалют в Украине».

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой.

Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержки работы системы.

На сегодняшний день в мире существует более 1100 криптовалют.