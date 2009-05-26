Рубль начал неделю с укрепления к доллару, евро

Рубль продолжил укрепление к доллару и евро на торгах в понедельник благодаря по- прежнему высоким ценам на нефть и ожиданиям дальнейшего роста национальной валюты, сообщает Рейтер..

Активность торгов была ниже, чем в предыдущие дни, в связи с выходным днем в Великобритании и США.

Доллар в РФ торговался в районе 31 рубля - уровне, который последний раз наблюдался 13 января этого года.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) в первой половине дня держались в районе 36,65 рубля, где Центробанк РФ, по словам дилеров, покупал валюту для ограничения роста рубля.

"Сегодня, наверное, объем покупки (ЦБ) можно оценить в районе $1 миллиарда", - считает Александр Панасенко из Металлинвестбанка.

Банк России публикует данные об интервенциях на ежемесячной основе, о ежедневных объемах покупки и продажи валюты регулятор не сообщает.

После роста рубля выше отметки 36,65 рубля к корзине котировки национальной валюты вернулись в район 36,70 рубля из-за закрытия коротких позиций по валюте на фоне небольшого снижения цен на нефть.

"Цена на нефть в течение дня немного снизилась, по всей видимости, народ подумал, что порог в 36,60 не будет пройден сегодня и была небольшая коррекция. Потом цены на нефть удержались, пара евро/доллар удержалась, и возобладали долгосрочные тенденции", - сказал Михаил Сполохов из Номос-Банка.

В последние минуты торгов курс рубля приблизился к отметку 36,60 рубля, где и завершил день.