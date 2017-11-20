Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2647.7080 (20 ноября – 2649.9087)

100 EUR – 3119.2648 (20 ноября – 3125.5673)

10 RUR – 4.466 (20 ноября – 4.4437)

В понедельник, 20 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,44/26,46 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,08/31,10 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4771 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 518 сделок на сумму 334,76 млн долл.