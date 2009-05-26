Россия может ввести регулирование цен на продукты

Государство может начать устанавливать цены на продукты. Такое предложение содержится в проекте закона о госрегулировании торговой деятельности. Депутаты и участники рынка сегодня будут обсуждать возможные правовые новации, передает Прайм-ТАСС.

Элементы плановой экономики могут вернуться в российскую торговлю, если пройдет предложение о госрегулирование цен на продукты. Утешить владельцев торговых сетей может только то, что правительство намерено лишь частично вмешиваться в их тарифную деятельность, сообщил в интервью Business FM председатель комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству Евгений Федоров: "Прорабатывается в рамках закона идея над регулированием ценообразования в отношении некоторых, очень ограниченного списка, социально-значимых товаров, с соответствующими экономическими механизмами компенсации и т.д. Но уровень готовности этой идеи пока находится в стадии подготовки. Мы будем ее рассматривать уже ближе к внесению закона в Государственную Думу, возможно даже на втором чтении".

До Думских чтений дело дойдет, скорее всего, только к концу года, а заработает новый закон уже в 2010 году. У идеи регулирования цен на социально значимые товары, есть альтернатива. Вместо того чтобы вводить ограничения для ритейлеров, правительство могло бы просто выдавать субсидии на продукты тем, кто действительно нуждается в помощи, считает гендиректор торговой сети "Магнолия" Дмитрий Митрохин: "Торговля - это, прежде всего, рынок. Прежде всего - рыночные отношения. И, как только их начинают регулировать, всё куда-то сразу сворачивает, не туда - либо в тень, либо в дефицит, либо непонятно во что. Поэтому не должны регулировать то, что должен регулировать рынок. Прежде всего - это цены, наценки, расценки, стоимость продуктов, каких-то арендных отношений. Всё должно равно быть для всех. Рынок сам отрегулирует, кто эффективен, кто – нет".

Цены на продукты в торговых сетях могли бы снизиться и без диктата государства. Но для этого с производителей ритейлеры должны перестать брать поборы за попадание товара на полку. Входной билет в сетевой магазин стоит недешево, говорит председатель правления группы компаний Нерком Вадим Солод: "Как таковую плату за полку не взимают. К договору существуют дополнительные соглашения, достаточно этих соглашений много, в соответствии с которыми осуществляется плата за маркетинговые услуги, за услуги мерчандайзинга, за акции, в которых вы принимаете участие. То есть формально вы все делаете в пользу покупателя. На сегодняшний день выплаты составляют, по самым разным оценкам, до 40-45%, в зависимости от группы товара".

На невидимую руку рынка в решение проблемы производители не рассчитывают. По их мнению, вопрос доступа к полкам супермаркетов без госвмешательства не решить.