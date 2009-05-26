Страны Персидского залива должны отказаться от доллара

Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол КРУГМАН призывает арабские страны Персидского залива отвязать свои валюты от доллара и воспользоваться бивалютной корзиной (доллар + евро), сообщает Bloomberg.

По словам П. КРУГМАНА, регион торгует с еврозоной так же активно, как и с Соединенными Штатами. "Если вы хотите привязки своих валют, то вы должны привязать ее к корзине, которая отражает существующие торговые связи", - добавил он.

Страны Персидского залива, в число которых входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар и Бахрейн, до сих пор привязывают свои валюты к доллару. Исключением стал Кувейт, перешедший на валютную корзину из доллара, евро и фунта стерлингов в 2007 году.

Организация стран залива планирует создать собственную валюту, аналогичную европейской. В мае 2009 года ОАЭ вышли из валютного договора. Единая валюта позволит государствам залива проводить независимую от США монетарную политику.

*** В России в бивалютную корзину входит евро (45%) и доллар (55%).